Banche, "terremoto finanziario": l'allarme dell'Abi

25 agosto 2022 a

a

a

"È in corso un gravissimo terremoto finanziario perché il prezzo del gas sta continuamente moltiplicandosi": Antonio Patuanelli, presidente dell'Associazione bancaria italiana (Abi), è intervenuto così sul tema dei rincari energetici, uno dei principali problemi per l'Italia oggi. Intervistato da La Nazione, ha spiegato che tutta questa situazione "rischia presto di creare una grave esplosione dei costi per le imprese, con il conseguente rischio di una spirale di crisi aziendali, quindi finanziarie e occupazionali".

"Mai più". Draghi, una bordata politica: indiscreto sul suo discorso a RImini

Secondo il numero uno delle banche italiane, acquistare gas per le scorte invernali è sicuramente importante, ma non del tutto sufficiente: "Finchè nell’Unione europea non sarà trovato e realizzato il modo per bloccare i prezzi del gas e dell’energia in genere, occorre che la Repubblica Italiana, nell’ambito della propria sovranità innanzitutto fiscale, prenda decisioni urgenti come si fa di fronte a un vero terremoto".

"Travolgerà anche l'incolpevole Italia". Gas, una terribile profezia: la Germania...

Per Patuanelli, insomma, sarebbe necessario adottare dei provvedimenti fiscali subito, senza perdere tempo. E dunque senza aspettare l’insediamento delle nuove Camere a metà ottobre né le successive procedure per la formazione del nuovo Governo. Potrebbe volerci troppo. Infine, sulla campagna elettorale in corso ha detto: "Marco Tullio Cicerone spiegava come prima delle elezioni la gran parte dei candidati fa promesse anche quando sa che sarà impossibile mantenerle. Poi passato il voto la durezza dei problemi porta al realismo".