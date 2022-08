Gas, svolta: la mossa della Germania che può ribaltare tutto

30 agosto 2022 a

Da oltre sei mesi l'Italia chiede un intervento sul prezzo del gas con la richiesta precisa di un tetto e di una modifica al mercato dell'energia elettrica. Adesso qualcosa comincia a cambiare. L'annuncio che può sbloccare la situazione arriva direttamente da Bled. La residente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen ha affermato che "la Commissione sta lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato elettrico". E dietro il cambio di rotta di Bruxelles ci sarebbe la prima apertura della Germania su questo fronte. Berlino insieme all'Olanda si è sempre opposta al tetto sul prezzo del gas.

La data chiave è il prossimo 7 settembre. In quel giorno i rappresentanti degli Stati membri parteciperanno a un seminario in cui la Commissione Ue presenterà i primi modelli di tetto del prezzo. Tra cui uno italiano. Il 9 settembre poi si terrà un consiglio straordinario: "Non permetteremo a Putin di danneggiare i nostri cittadini e le nostre imprese, motivo per cui dobbiamo aggiustare il mercato dell’energia.

La soluzione europea è la migliore che abbiamo", ha affermato il ministro dell'Industria della Repubblica Ceca, Josef Sìkela. Dietro questa sostanziale svolta che arriva direttamente da Berlino, ci sarebbe anche la pressione da parte delle aziende tedesche che sono allo stremo. Ma anche le famiglie tedesche avrebbero protestato per una situazione ormai fuori controllo sulle bollette che arrivano a casa.