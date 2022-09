Eataly, Farinetti cede la maggioranza: ecco chi la compra

21 settembre 2022 a

Investindustrial va verso la maggioranza in Eataly dopo la firma di un accordo "finalizzato a supportare la crescita a livello internazionale" dell’azienda fondata da Oscar Farinetti "che, da oltre 15 anni, promuove in modo integrato la vendita di prodotti alimentari italiani di alta gamma e la ristorazione di qualità in prestigiose location su scala globale".

L’operazione - si legge in una nota, come riporta Adnkronos - "prevede un aumento di capitale di 200 milioni di euro e un concomitante acquisto da parte di Investindustrial di una parte delle quote detenute dagli azionisti esistenti, per portare Investindustrial a detenere la maggioranza della Società. L’operazione prevede che, al closing, Investindustrial detenga il 52% del capitale, mentre i soci storici Eatinvest (famiglia Farinetti), la famiglia Baffigo / Miroglio e Clubitaly (Tamburi Investment Partners) possiederanno complessivamente il restante 48%".

L’aumento di capitale punta "a supportare la crescita di Eataly in Italia e nel mondo, valorizzandone la filosofia e il DNA sostenibile, il sostegno continuo alle filiere agroalimentari locali e l’esportazione di prodotti di eccellenza, sia tramite l’espansione dei flagship stores su scala globale, sia tramite lo sviluppo di nuovi formati": l’operazione prevede anche l’acquisto del restante 40% del business di Eataly negli Stati Uniti.