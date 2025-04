E' sempre Cartabianca, Farinetti: "Perché i dazi non sono un dramma"

"Non è un dramma così grande": Oscar Farinetti, imprenditore e fondatore di Eataly, lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a E' sempre Cartabianca su Rete 4, riferendosi ai dazi annunciati dall'amministrazione americana guidata da Donald Trump. Poi ha aggiunto: "Per quanto riguarda noi, negli Stati Uniti, questo fatto di aver messo il 20% fisso su tutti i beni... devi pensare che noi negli Stati Uniti vendiamo prodotti di alta gamma, i grandi prodotti italiani, non quelli che a loro piacciono particolarmente, perché vini diciamo normali li hanno, li trovano sia negli Stati Uniti che in America Latina".

Di recente della scelta di Trump ha parlato anche Al Bano che, da produttore di vino e olio, ha detto: "Bisogna operare con diplomazia. Bene sta facendo il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni che andrà da Trump". Secondo lui, infatti, "l'unica via possibile è il dialogo, perché con la violenza ottieni solo la violenza. Alla fine c’è sempre una soluzione a tutto. Io mi auguro che sia solo una situazione temporanea e soprattutto aggiustabile".