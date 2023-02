TerraVerso, dal 2 febbraio il nuovo video-podcast di Libero

01 febbraio 2023 a

a

a

Libero non si ferma più. Dopo i podcast e la sezione premium di Liberoquotidiano.it, arriva TerraVerso, "il video podcast con i piedi per terra" che andrà in onda su LiberoTv dal 2 febbraio. Ogni settimana un appuntamento con un ospite della politica, dello spettacolo e dello sport. Questo nuovo format, che guarda soprattutto ai giovani, sarà condotto da Pietro Senaldi, condirettore di Libero ed Emanuele Ranucci, giornalista e content creator. Ma cosa è Terraverso? È uno spazio in cui si torna per raccontare fatti, gioie, dolori e problemi che riguardano il nostro Paese. Spesso, travolti dal trambusto digitale, ci si affanna a inseguire le novità, cercando di restare al passo, di comprendere dinamiche che per alcune generazioni appaiono assurde. Poi però si torna alla vita di tutti i giorni fatta di bollette, tasse e purtroppo anche di guerre. Ecco, in TerraVerso si abbandona il Metaverso che va tanto di moda di questi tempi e si torna alla realtà per ascoltare le voci che ce la raccontano.



E Libero, che da tempo si è tuffato nel mondo dei podcast con grande successo, ha deciso di osare ancora di più proponendo un video podcast settimanale. Una scenografia bizzarra e moderna sarà il tratto distintivo del format, dove sono rappresentati personaggi che richiamano a mondi tra i più distanti tra loro, da D’Annunzio a Steve Jobs passando per Maradona fino a Craxi. Gli ospiti saranno incalzati, inoltre, con domande e curiosità che arriveranno dalla community social di Libero seguita in tempo reale da Emanuele Ranucci. Seguiteci sul sito di Liberoquotidiano.it e sui nostri social.