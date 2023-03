Superbonus, cambia tutto: ecco le date da segnare per salvarsi

21 marzo 2023 a

Novità sul fronte Superbonus e sulla cessione del credito. Inizieranno domani mattina le votazioni sugli emendamenti al dl Superbonus in commissione Finanze alla Camera. Sulle proposte di modifica si è tenuta oggi una riunione di maggioranza: le questioni risolte potrebbero essere affrontate già domani con delle riformulazioni di governo e relatore alle proposte di modifica depositate la scorsa settimana. In particolare dovrebbero essere approvate le deroghe per enti di edilizia popolare, onlus, aree terremotate, su cui già era arrivata la scorsa settimana l’apertura del ministro dell’Economia.

Dovrebbe ugualmente passare il vaglio della commissione la proroga al 30 giugno per il completamento dei lavori già approvati per le villette. Si va inoltre verso lo slittamento dei termini al 30 novembre per la cessione dei crediti delle spese effettuate nel 2022, con una mora di 250 euro. Sarebbe questa, dunque, la soluzione trovata al problema dei crediti incagliati, soluzione che potrebbe arrivare già domani con un "comunicato legge" emanato dal ministero dell’Economia. Resta fa sciogliere invece il nodo dell’utilizzo degli F24 per i crediti, suggerito da Abi e Ance e che però non convince il governo. "Restiamo fermi sulla proposta di consentire alle banche di utilizzare i crediti di imposta che acquistano in compensazione con gli F24 dei loro clienti anziché con gli F24 propri - aveva detto la scorsa settimana Giorgetti - E siamo freddi perché i numeri di cui dispone l’Agenzia delle Entrate ci dicono che banche e assicurazioni sono lontane dall’avere già acquisito volumi di credito di imposta tali da rischiare di non avere spazio da utilizzare in compensazione".