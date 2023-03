Benzina e diesel, cambiano i prezzi: ecco cosa sta succedendo

30 marzo 2023 a

a

a

Cambiano i prezzi dei carburanti. Prezzi praticati della benzina in leggero rialzo, del diesel in lieve calo. Questo il quadro che emerge dal monitoraggio delle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Un nuovo intervento si registra oggi da parte di Tamoil, salita di 1 centesimo sul prezzo raccomandato della benzina. Intanto le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ieri hanno cambiato di nuovo rotta, tornando a scendere.

Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 29 marzo, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,860 euro/litro (1,857 nella precedente rilevazione), con i diversi marchi compresi tra 1,853 e 1,872 euro/litro (no logo 1,858). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,778 euro/litro (contro 1,781), con prezzi medi compresi tra 1,765 e 1,783 euro/litro (no logo 1,775). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,998 euro/litro (1,997 il valore precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,946 e 2,075 euro/litro (no logo 1,910).

Il pieno agli italiani costa 200 euro, mossa sporca di Ue e Berlino: cosa cambia

La media del diesel servito è 1,921 euro/litro (contro 1,924), con i punti vendita delle compagnie tra 1,856 e 1,988 euro/litro (no logo 1,829). I prezzi praticati del Gpl risultano tra 0,796 e 0,816 euro/litro (no logo 0,789). Infine, il metano mostra prezzi medi tra 1,657 e 1,790 (no logo 1,729).