Allegri-Conte, finisce in rissa: niente stretta di mano

Nella prima semifinale della Supercoppa Italiana, disputata il 18 dicembre a Riad, il Napoli ha battuto il Milan 2-0 con reti di David Neres (su assist di Rasmus Højlund) e dello stesso Højlund, qualificandosi per la finale del 22 dicembre contro la vincente di Bologna-Inter.La partita è stata caratterizzata da alta tensione tra le panchine.

Fin dal primo tempo si sono registrate frizioni, coinvolgendo anche Gabriele Oriali, con i due allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri, che hanno alzato la voce rivolgendosi al quarto uomo e all'avversario.Il momento clou è arrivato dopo un fallo di Adrien Rabiot su Matteo Politano, considerato da rosso dalla panchina napoletana ma non sanzionato allo stesso modo dai rossoneri, accendendo ulteriori scintille.

Sul finale, Conte ha urlato verso la panchina milanista: "Ma basta!".Al fischio finale, non c'è stata la tradizionale stretta di mano: Allegri è rientrato immediatamente negli spogliatoi, mentre Conte ha salutato i tifosi e ha stretto la mano solo al vice Marco Landucci, evitando il collega. Le "cose di campo", come le ha definite Allegri in seguito, non hanno cancellato il nervosismo accumulato.Conte, soddisfatto della prestazione e della vittoria, ha sottolineato che il percorso per il trofeo è ancora lungo, con la finale come ultimo ostacolo.