Corriere della Sera-choc, insulti e odio su Twitter: "Cosa c'è dietro", ipotesi inquietante

11 maggio 2023 a

a

a

Uno strano, stranissimo caso, al Corriere della Sera. Uno strano caso segnalato da Dagospia, che rilancia la lettera di un lettore che ha intercettato la stranezza. Cosa è successo? Presto detto: l'account Twitter del quotidiano di Via Solferino... è impazzito.

Come scrive il lettore a Dagospia, "dal profilo ufficiale del giornale, sotto a un articolo sul caro-affitti, partivano insulti e strani cinguettii di offese allo stesso quotidiano, uniti da un fattore comune: ognuno era preceduto da un nickname. Cos’è successo?", si interroga.

Dunque, il lettore avanza anche delle risposte: secondo lui sarebbe stata rivelata, per errore, l'esistenza di una BotFarm al Corriere della Sera. Si tratta di un "generatore automatico di commenti carichi di odio per fare engagement. Si tratta dello stesso metodo usato da alcuni governi per destabilizzare le democrazie occidentali", scrive il lettore, secondo cui "a causa di una svista, i commenti carichi di odio per alimentare il dibattito e generare quindi più visualizzazioni uscivano dall'account del Corriere invece che dall'account fake". Ipotesi che ovviamente ad ora non ha conferme, ma piuttosto clamorosa.