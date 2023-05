Ferraris e Salvini lanciano i lavori per il Passante sotto Firenze: sbloccato il cantiere anti-caos

Pietro De Leo 16 maggio 2023 a

Con un evento pubblico, alla presenza del management delle società interessate e degli attori istituzionali, sono partiti i lavori per la realizzazione del Passante Alta Velocità di Firenze, il cui progetto prevede il sotto attraversamento ferroviario della città e la costruzione della nuova stazione Alta Velocità di Firenze Belfiore. Si tratta di un’opera molto importante sul piano della gestione del traffico ferroviario, perché il sottoattraversamento consentirà di separare i flussi tra i convogli regionali e quelli ad Alta Velocità. 2,7 miliardi di investimento complessivo, per un progetto di cui committente è Rete Ferroviaria Italiana con Italferr che ha il compito della direzione dei lavori. 400l avoratori in campo quando i cantieri entreranno a regime, e quello della fresa, peraltro, sarà operativo 24 ore al giorno per 7giorni alla settimana. Per il sottoattraversamento, spiegano da Italferr e da Rfi, «saranno scavate a circa 20 metri di profondità due gallerie parallele, una per ogni senso di marcia, ciascuna lunga 7 km». E non verrà meno, nella realizzazione dei lavori, anche il criterio del rispetto ambientale: «Sono state intraprese iniziative utili a contenere le emissioni, elaborando progetti e predisponendo lavorazioni ecosostenibili che potranno giovarsi di attrezzature e mezzi d’opera “green”, con motori ibridi e, in alcuni casi, elettrici». In questo senso, peraltro, sarà riutilizzata la terra accumulata dagli scavi, per riqualificare un’ex cava di lignite, di proprietà Enel, a Santa Barbara sul Valdarno. Il completamento dell’opera è previsto per il 2028. L’avvio dei lavori del Passante ha fornito anche l’occasione per lanciare il progetto “Cantieri Parlanti”, un’iniziativa del Gruppo Ferrovie dello Stato (con Rfi e Italferr) condotta in collaborazione con il ministero delle Ferroviee dei Trasporti, le imprese coinvolte e, laddove ci sono, i Commissari straordinari di governo.



L’APPOGGIO DI GIANI

Si tratta, di fatto, di un progetto di trasparenza per rendere consapevoli i cittadini dei territori interessati, gli utenti e gli stakeholders sull’avanzamento dei lavori, gli obiettivi, le finalità, e lo stato dell’arte. Tornando al cantiere del Passante, l’importanza dell’opera è stata sottolineata da Luigi Ferraris, amministratore delegato Fs. Parlando all’evento di avvio dei cantieri ha osservato: «Lavoriamo per assicurare ai fiorentini di oggi e di domani un’infrastruttura sostenibile, che conservi le peculiarità della città e rechi benefici alla mobilità dell’intero paese». E ancora, dopo aver posto l’accento su come quest’opera sia stata «attesa per troppo tempo», ha spiegato: «Il progetto del passante e della stazione Belfiore ha attraversato tanti momenti critici e “stop and go” nel corso degli anni: ma oggi riprendiamo questo percorso con determinazione e ottimismo, un ottimismo che ci deriva anche dal sostegno convinto del governo, delle amministrazioni regionale e comunali». Di «svolta per la Toscana, per Firenze e per tutto il Paese» ha parlato anche il presidente della giunta regionale Eugenio Giani. Mentre il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, ha dichiarato che con il passante si verificheranno «meno ritardi, meno inefficienza: ma soprattutto possiamo realizzare un vero e proprio sistema ferroviario metropolitano, con treniin superficie con una frequenza molto intensa, che possono percorrere tutta la rete ferroviaria di superficie intorno al capoluogo». Anche il vicepresidente e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato all’iniziativa: «La nuova stazione dell’ Alta Velocità di Firenze,in caso di guasti come accaduto nelle scorse settimane, eviterà che si blocchi la circolazione in tutta Italia», ha detto. Poi ha aggiunto: «È un’opera importante e attesa per Firenze, la Toscana e per tutto il Paese e fa parte di quell’enorme sblocco di cantieri che stiamo portando avanti da mesi». Dunque: «Qua c’è l’Italia che lavora: si viaggerà più velocemente, più in sicurezza, e si creeranno tanti posti di lavoro»