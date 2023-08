Arianna Meloni querela Natangelo per la vignetta, furia del "Fatto"

04 agosto 2023 a

a

a

La battaglia sulla "vignetta incriminata" non è finita: Arianna Meloni, sorella del premier Giorgia, infatti ha querelato Mario Natangelo, disegnatore del Fatto Quotidiano, per l'ormai celebre "interpretazione" sulla sostituzione etnica. Nella vignetta in questione si vedeva Arianna Meloni, moglie di Francesco Lollobrigida, a letto con un altro uomo di colore.

Per la vignetta, Natangelo è stato sottoposto a procedimento disciplinare dall'Ordine dei giornalisti, procedimento poi archiviato. Ora l'ultimo capitolo: la querela di Arianna Meloni, che non ci sta a veder usata la sua immagine in quel modo, anche in considerazione del fatto che, a differenza del presidente del Consiglio, non ha ruolo di rilievo pubblico.

La notizia della querela è stata data dal Fatto Quotidiano nell'edizione di oggi, venerdì 4 agosto. A corredo, la dura replica del Cdr, che parla di "decisione grottesca e pericolosa". E ancora: "Siamo sicuri che la magistratura escluderà qualsiasi reato. A Natangelo va tutta la solidarietà dei colleghi del Fatto Quotidiano. Non ci faremo certo intimidire da questa incredibile iniziativa", concludono dalla redazione diretta da Marco Travaglio.