L'oro e il petrolio di Palazzo Chigi: ecco cosa ci aspetta

Lunedì il prezzo dell'oro è salito ai massimi degli ultimi sei mesi: la conseguenza delle due guerre in corso. Poi il petrolio: ora c'è una fase di riequilibrio dopo i picchi e i cali degli ultimi mesi. L'oro ci segnala quanto è elevato il rischio; il petrolio ci svela le rotte del commercio globale. Questo per dire che, in estrema sintesi, "se amate il rischio provate a fare due mestieri: presidente del Consiglio e ministro dell'Economia", spiega Mario Sechi. Quali saranno il nostro oro e petrolio nel 2023? Il realismo di governo.