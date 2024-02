Stellantis, Tavares ci ripensa: "Grazie al governo italiano"

15 febbraio 2024 a

"Tutti gli stabilimenti italiani hanno un futuro": l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, rassicura i dipendenti degli stabilimenti di Mirafiori e Pomigliano, abbassando i toni rispetto ai giorni scorsi e soprattutto tendendo una mano al governo. Parlando dei nuovi incentivi, infatti, il manager portoghese ha detto: "Siamo grati al governo, è una grande decisione". Mentre sulla produzione nel nostro Paese ha rivelato: "E’ aumentata nel 2023 del 10% e condividiamo l’obiettivo del governo di arrivare a 1 milione di veicoli entro il 2030”.

Presentando i conti 2023, Tavares - durante una conference call con i giornalisti italiani - ha snocciolato tutti i dati a disposizione: "Abbiamo prodotto 752 mila veicoli, non è un numero marginale, e abbiamo quindi concordato con il governo italiano di condividere un obiettivo comune che vogliamo raggiungere insieme, portare il nostro contributo da 752 mila a 1 milione di veicoli. Un obiettivo da raggiungere entro il 2030 o, se riusciamo, prima se continuiamo a crescere del 10% come nel 2023”.

L'ad di Stellantis ha poi approvato l'ultima mossa dell'esecutivo, affermando che con gli incentivi per i veicoli elettrici “si aggiungono automaticamente 20.000 veicoli in più prodotti in Italia. Questo significa che la decisione presa dal governo italiano è un'ottima decisione e lo ringraziamo per questo. Andrà a beneficio diretto dei consumatori italiani. Quindi, per raggiungere l'obiettivo comune di 1 milione di veicoli fatti negli stabilimenti italiani, dobbiamo lavorare fianco a fianco con il governo italiano”.

Tavares ha spiegato anche che il 63% della produzione in Italia di Stellantis è destinata al mercato estero: “Export che fa bene alla bilancia commerciale italiana”. E ancora: “Decidendo di esportare la Fiat 500 Bev negli Usa stiamo incrementando l'attività di Mirafiori. La situazione migliorerà non appena avremo sussidi per l'elettrico in Italia e in Germania. Le cose andranno meglio. Quando c'erano i sussidi per i veicoli elettrici, c'è stato un mese, credo fosse ottobre. Ma verificherete che nell'ottobre del 2023 la Fiat 500 Ev era al primo posto nelle vendite di veicoli elettrici in Germania, prima della Volkswagen”.