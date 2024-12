Ufo, programma "Immaculate constellation": le immagini che il Pentagono non ha mai diffuso

13 dicembre 2024 a

Alcuni casi di avvistamenti di Ufo sarebbero stati nascosti dai militari statunitensi, secondo lo youtuber Nathan Latvaitis, il quale ha diffuso le presunte immagini del programma "Immaculate constellation" del pentagono. Si tratterebbe di ufo di varie forme e dimensioni. Del programma con cui i vertici statunitensi avrebbero mantenuto segreti gli avvistamenti se ne era parlato lo scorso novembre, nelle more di un’audizione alla Camera dei Rappresentanti del Congresso.

E la questione ha aperto degli interrogativi inquietanti su quello che accadrebbe nei cieli e su quanto si sa effettivamente dell'argomento. Il programma in questione, insomma, sarebbe una sorta di cassaforte con dentro fenomeni la cui divulgazione non sarebbe ammissibile. Tuttavia, lo youtuber Latvaitis, col suo canale intitolato "Strange Mysteries", sarebbe riuscito a forzarla. Sarebbe stato lui, infatti, a ricevere per email da una "talpa" una serie di immagini a quanto pare top secret. Queste immagini, catturate dai militari con gli infrarossi, mostrerebbero - come riporta il Corriere della Sera - Ufo cruciformi, a stella, a elica, triangolari, con la sagoma di ali volanti o di boomerang, oppure cubi flottanti.

Le foto confermerebbero quanto contenuto nella relazione da 11 pagine prodotta al Congresso nelle settimane scorse: il giornalista Michael Shellenberger, chiamato a testimoniare, aveva dichiarato che esistono migliaia di scatti, citando in particolare quello catturato da un satellite, di un Ufo di circa 130 metri di diametro che sbuca da una densa formazione nuvolosa. Sulla veridicità di tali immagini, però, non c'è certezza. Non è escluso, insomma, che potrebbero essere state prodotte con Photoshop o addirittura con l’intelligenza artificiale.