Tommaso Cerno nuovo direttore del Tempo

01 marzo 2024 a

Cambio di direzione a Il Tempo. Il nuovo direttore è Tommaso Cerno, che prende il posto di Davide Vecchi alla guida del quotidiano romano della famiglia Angelucci. Vecchi è stato direttore del giornale di piazza Colonna per due anni.

Gli editori hanno scelto il giornalista friulano, 49 anni, già direttore del settimanale L'Espresso e del Messaggero Veneto e condirettore de La Repubblica. Cerno lascia L'identità, il quotidiano che ha diretto negli ultimi due anni. "Ringrazio l'editore per la fiducia, il direttore Vecchi per il giornale vivo e forte che eredito, i giornalisti e le firme del Tempo - dice il neo direttore Cerno -. Il nostro quotidiano appartiene ai lettori ed è stato per decenni l'autorevole voce di Roma e dell'Italia. Prometto che così resterà, libero e forte per raccontare la Capitale e il Paese nel mondo che cambia". Cerno è stato senatore per 5 anni nella scorsa legislatura: eletto con il Pd, poi confluito nel Gruppo misto in aperto contrasto con la linea politica del Partito democratico.

Spesso ospite dei talk in tv a Mediaset come a La7, il neodirettore del Tempo si è spesso contraddistinto negli ultimi anni per le sue posizioni "fuori dal coro" nel contesto del pensiero dominante nel mondo progressista, stigmatizzando le derive ideologiche, i provincialismi e le piccolezze del centrosinistra italiano così come degli altri attori della politica nostrana. Un andare controcorrente che oggi lo ha portato al Tempo.