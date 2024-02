Cerno inchioda De Luca: "Cosa stai facendo? Spendi i soldi che hai già"

17 febbraio 2024 a

Nella querelle tra Vincenzo De Luca e Giorgia Meloni entra a gamba tesa Tommaso Cerno. In una intervista al Tg4, il direttore de L'identità, attacca il Partito democratico e striglia il governatore campano: "Il Pd è lì con il lumicino a contare gli avverbi che usano gli altri ma manda in giro i sicari verbali tutti i giorni a dare dei fascisti, dei cattivi a mezza Italia. Ha innescato nel nome del politicamente corretto a parole il momento più violento della politica italiana".

"Perché De Luca è arrabbiato?", prosegue Tommaso Cerno. "Perché il governo gli ha detto che è il governatore che spende peggio il fondo di coesione, ha speso solo il 37 per cento, in un Paese normale sarebbe commissariato. Prima di chiedere ulteriori soldi, spendi quelli che hai già...".

A questo punto, De Luca "dà di matto usando questo linguaggio che appartiene a quella componente di minaccia che noi non vogliamo sentire arrivare dalla città di Napoli. De Luca su certe cose ha fatto molto bene in Campania perché combatteva questo linguaggio e quel modello". Conclude Cerno rivolgendosi direttamente al governatore: "Non c'è nessun farabutto, De Luca. Il problema è che i soldi che tu chiedi sono rimasti lì. L'hai spiegato questo ai tuoi cittadini?".