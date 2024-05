Trasporti, il triangolo industriale si è spostato a est

Attilio Barbieri 12 maggio 2024 a

Il baricentro del sistema produttivo italiano si è spostato definitivamente a est. Al vecchio triangolo industriale Milano -Torino -Genova se n’è sostituito uno nuovo in cui la metropoli lombarda resta centrale, ma gli altri vertici sono ruotati di 180 gradi. «Se il capoluogo regionale lombardo nel corso degli ultimi decenni ha rafforzato la sua centralità, gli altri due vertici non sono più Torino e Genova, ma Bologna e Venezia», si legge in uno studio condotto dalla Cgia di Mestre. «Per numero di imprese, lavoratori, fatturato e Pil non ci sono confronti; anche gli spostamenti delle merci su gomma confermano il sorpasso. Il vecchio triangolo più produttivo del Paese che poggiava sul Nordovest è stato scalzato dal nuovo che, adesso, parte da Milano e racchiude tutto il Nordest».