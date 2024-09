Sangiuliano, vignetta-choc sul Fatto Quotidiano: "Naturalissimo, se sei cacca"

06 settembre 2024 a

Ma come ci sguazzano, quello del Fatto Quotidiano (e non solo) nella vicenda che sta travolgendo Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura costretto a parare i fendenti di Maria Rosaria Boccia, la consulente che poi tale non fu e che, ora, sta creando più di un grattacapo al titolare del dicastero e al governo Meloni.

Già, come è scontato che sia, il quotidiano di Marco Travaglio, giorno dopo giorno, martella sulla vicenda. E come spesso accade, trascende. Nel caso in specie lo fa con la vignetta proposta in prima pagina nell'edizione di oggi, venerdì 6 settembre. Una vignetta firmata Mannelli.

Dunque, passiamo ad illustrare lo svolgimento del volgare disegnino. "Ma è così naturale fare figure di cacca?", è la scritta che introduce lo schizzo. Dunque, ecco le caricature di Daniela Santanchè, Matteo Piantedosi, Matteo Salvini, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida, Giancarlo Giorgetti, Alessandro Donzelli, Carlo Nordio e al centro il grande protagonista di questi giorni, ossia Gennaro Sangiuliano.

La volgarità della vignetta, però, sta tutta nella risposta alla domanda con cui la vignetta stessa si apre. "Naturalissimo, se sei cacca". Insomma, tutti i nomi di cui vi abbiamo dato conto, per il fatto, sono semplicemente "cacca". Bella porcheria.

Clicca qui per vedere la vignetta del Fatto Quotidiano