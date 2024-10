Canone Rai, "confermata la riduzione": quanto lo pagheremo nel 2025

16 ottobre 2024 a

Confermata la riduzione del canone Rai nella legge di bilancio: lo ha riferito il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti illustrando la manovra messa a punto dal governo. In particolare, intervenuto in conferenza stampa, ha dichiarato che viene "confermata la cosa che abbiamo fatto l'anno scorso", ovvero la riduzione del canone da 90 a 70 euro, che dunque rimarrà anche nel 2025.

Soddisfatti i membri dell'esecutivo. "No nuove tasse, ma meno tasse - ha commentato il senatore di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Finanze, Giorgio Salvitti -. Ancora una volta, anche con la manovra economica approvata ieri in Consiglio dei ministri, il Governo Meloni conferma quanto promesso: strutturale la riduzione del cuneo fiscale per alcune fasce di reddito, stabilizzate le tre aliquote Irpef, rivalutazione piena delle pensioni minime, taglio del canone Rai, potenziamento dei congedi parentali, più risorse per la Sanità".

Tutto è stato ribadito dallo stesso Giorgetti nell'incontro con la stampa: "La manovra vede un'attenzione ai redditi medio-bassi e al lavoro dipendente, che avranno una situazione migliore. Nessun altro avrà una situazione peggiore, non ci saranno nuove tasse". E ancora: "Non solo confermiamo il cuneo fiscale ma facciamo in modo che ci sia anche qualche beneficio per i redditi oltre i 35 mila euro, fino ai 40 mila euro".