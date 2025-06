Sugar tax, "grazie alla sensibilità di Giorgetti": a quando è stata rinviata la tassa

"Grazie alla sensibilità del ministro Giancarlo Giorgetti, il governo rinvia la sugar tax al 31 dicembre 2025 come da sempre suggerito dalla Lega": a dichiararlo i capigruppo di Camera e Senato del Carroccio, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Che poi hanno aggiunto: "È solo una delle buone notizie di queste ore, visto che abbiamo anche stanziato altri 350 milioni di euro per risolvere la questione del payback dei dispositivi medici. Risposte concrete agli italiani, che risolvono anche problemi ereditati dal malgoverno della sinistra".

Il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri invece ha commentato: "Quella contro la Sugar tax è una tradizionale battaglia di Forza Italia. Questo balzello, inutile e dannoso, non è mai entrato in vigore grazie al nostro deciso impegno. Il governo ovviamente condividerà questa scelta e, lieti di un ulteriore rinvio, puntiamo alla definitiva abolizione di una tassa che danneggia i consumi delle famiglie e che può generare più svantaggi che vantaggi per le casse dello Stato. Per Forza Italia si tratta di una assoluta priorità. Quindi siamo favorevoli ad ogni provvedimento ma puntiamo alla cancellazione di questa tassa. Fanno bene alcuni neofiti della materia ad associarsi a questa nostra battaglia".