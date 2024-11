Pensioni, l'Albania il nuovo "paradiso": "350 euro di affitto e mi godo l'assegno"

24 novembre 2024 a

a

a

Pensionati all'estero? Il nuovo eldorado si chiama Albania. Come vi avevamo raccontato qui su Libero, il paese che sta di fronte alle nostre coste è la meta preferita di chi decide di chiudere col lavoro e godersi un assegno con una tassazione migliore. Con il Portogallo che chiude le porte, l'Albania in pochissimi mesi è diventata la meta preferita per i pensionati italiani.

Con una pensione di circa 1.500 euro e con un reddito annuale di circa 19.500 euro il risparmio complessivo nel primo anno con i piedi sulla terra albanese e di circa 4.200 euro. Se invece l'assegno tocca i 2.000 euro e si ha un reddito di circa 26mila euro, ecco che il gruzzoletto risparmiato può toccare anche i 7.000 euro. In questo momento gli italiani che si godono la pensione fuori dai confini nazionali sono 317mila, il 2,3 per cento della platea previdenziale.

"Fase due". Pensioni: raffica di controlli: chi rischia di perdere l'assegno

E a raccontare come si vive da quelle parti è proprio un pensionato italiano, Antonio di Dio, che sul Corriere spiega: "La vita costa meno. In Italia, con i miei 1.160 euro di pensione, non sarei riuscito a vivere, qui invece vivo molto dignitosamente. In Italia non andavo mai in vacanza, qui invece andiamo al lago, in montagna oppure al mare, dove ombrellone e lettini costano soltanto cinque euro. In Italia risparmiavo sui vestiti, indossavo quasi sempre le stesse cose, qui invece posso scegliere. In Italia stavo attento a fare il pieno di benzina perché rischiavo di finire i soldi, qui invece non mi faccio mancare niente. In Italia non andavamo quasi mai a cena al ristorante, qui invece ce lo possiamo permettere". Poi parla anche dei costi degli affitti: "Viviamo in settanta metri quadrati e paghiamo soltanto 350 euro di affitto". Insomma un vero affare...