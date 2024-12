Banca Intesa Sanpaolo è ko nel giorno di stipendi e pensioni: ecco cosa sta succedendo

02 dicembre 2024 a

Nuovi problemi tecnici per le banche italiane. La app e il conto online di Intesa Sanpaolo risultano non accessibili. E stipendi e pensioni non accreditati. L'istituto assicura che "sta intervenendo per ripristinare velocemente la funzionalità".

La scorsa settimana a tenere in scacco miglia e migliaia di risparmiatori e di utenti era stato il down dei circuiti Nexi, bancomat e Pos, con gravi disagi per quanti volevano prelevare contanti allo sportello o pagare usando carte di credito e debito che viaggiano su circuiti Worldline. All'origine dei problemi dell'azienda francese che gestisce la rete "i lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali in Svizzera" che avevano "danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore".

I problemi di Intesa Sanpaolo arrivano nelle stesse ore in cui il medesimo colosso bancario italiano annuncia la creazione di "Intesa Sanpaolo Assicurazioni", il nuovo nome con cui il gruppo "rinnova il proprio sostegno a persone, famiglie e imprese sia per soddisfare le esigenze di protezione in ambito previdenza, danni, salute e welfare, sia per gestire investimenti e risparmi, grazie a un nuovo assetto societario e una rinnovata brand identity del Gruppo Assicurativo". Confermata Virginia Borla amministratore delegato, Direttore Generale e responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo.

"Intesa Sanpaolo Protezione", nata dalla fusione di Intesa Sanpaolo Assicura con Intesa Sanpaolo RBM Salute e controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Assicurazioni, diventa così un’unica compagnia per i rami danni e salute, affidata alla guida di Massimiliano Dalla Via, Amministratore Delegato e Direttore Generale. "Dopo un decennio di costante crescita e continua evoluzione, il Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni - al 30 settembre 2024 - ha contribuito per il 10% al risultato corrente lordo del Gruppo Intesa Sanpaolo, grazie ad un modello di bancassicurazione voluto dal CEO Carlo Messina, pienamente integrato ed unico in Italia, che conferma il ruolo fondamentale di Intesa Sanpaolo a supporto della crescita del Paese", aggiunge una nota.