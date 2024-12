Il filo che unisce il manager licenziato e Maurizio l'arrivista

03 dicembre 2024 a

C’è un filo che unisce Carlos Tavares e Maurizio Landini: l’ex numero uno di Stellantis e il segretario della Cgil sono due personalità in “conflitto permanente”, non conoscono la mediazione, vivono nel dominio del loro punto di vista. Il primo è saltato, il secondo vuole «rivoltare l’Italia come un guanto». John Elkann ha fatto la cosa giusta, allontanare Tavares (decisione che Libero auspicava da oltre un anno, quando nessuno osava mettere in discussione la sua posizione) era urgente, il manager franco-portoghese era diventato un problema di “compatibilità ambientale”.