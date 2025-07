Francesca Albanese? Retroscena: le mosse di Elly Schlein. Occhio...

C’è una nuova stella rossa nel firmamento della sinistra internazionale, è quella della relatrice dell’Onu sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, che in un sol colpo unisce l’odio per Israele, il plauso di Hamas e lo scontro aperto con l’Amministrazione Trump che ha deciso di sanzionarla. Washington ha spiegato chiaro e tondo le ragioni di quella che è una sua legittima prerogativa, considerando di non poter più tollerare la «campagna di guerra politica ed economica contro gli Stati Uniti e Israele» attuata attraverso appelli e relazioni, «illegittimi e vergognosi sforzi di Albanese per fare pressione sulla Corte penale internazionale affinché agisca contro funzionari, aziende e leader statunitensi e israeliani». Il Segretario di Stato Marco Rubio ha ricordato che né gli Stati Uniti né Israele hanno firmato lo statuto di Roma, «il che rende la sua azione una grave violazione della sovranità di entrambi i Paesi», ma con una logica piuttosto singolare per una che sostiene di essere un avvocato l’Albanese ha definito «osceni» tali provvedimenti. In un’intervista su Repubblica, la relatrice Onu è intervenuta a gamba tesa contro l’amministrazione Trump: «Gli Usa in questo momento sono un Paese allergico alla giustizia. Quindi impongono sanzioni contro la Corte, o chiunque cerchi di applicare la legge, usando tecniche intimidatorie reminiscenti della mafia».

MEDAGLIE

Certo, i richiami americani non possono essere altro che medaglie al valore per una sinistra che considera Netanyahu e Trump due personificazioni del male assoluto, medaglie che infatti gli sono valse un plauso progressista generalizzato e perfino più di una candidatura al Nobel per la pace sottoscritte dal fior fiore dell'intellighenzia progressista. «L’Italia non sta a guardare e ha l’obbligo morale di rispondere a chi tenta di mettere a tacere una voce coraggiosa» si legge nel testo di una di queste petizioni apparse su Change.org, una voce che parla di genocidio del popolo palestinese ma non spende mai una parola contro i crimini di Hamas e il fatto che il gruppo terroristico, che secondo l’Albanese non è tale, tenga da lustri in ostaggio la popolazione di Gaza usandola come scudo. Un’altra petizione di Cgil, Arci e Rifondazione Comunista ha raccolto le firme entusiastiche di gente come il vignettista Vauro, l’ex sindaco di Napoli e magistrato Luigi De Magistris, Moni Ovadia, Tommaso Di Francesco, Giovanni Russo Spena e via di questo passo.