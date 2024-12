Natale, una festa da ricchi: dagli abeti alle ghirlande colorate, rincari clamorosi

25 dicembre 2024 a

Sarà un caro Natale, quello di quest’anno, e non nel senso di affetto, di calore odi ritrovata armonia, quanto piuttosto di dover mettere mano al portafogli. Sono settimane di Avvento, tredicesime e rincari, dove prevale la voglia di spensieratezza e di festa, i bambini chiedono stelline luminose, fiocchi di neve e omini di pan di zenzero in giro per casa e quindi nel week end appena concluso le famiglie si sono portate avanti nelle spese. Alcune piattaforme garantivano fino al 70% di sconto sugli addobbi. Nonostante tutto, a conti fatti, è emerso che abbellire con ghirlande e luci colorate le proprie abitazioni sta diventano cosa per ricchi, a cominciare dall’acquisto dell’albero di Natale.

Che si opti per il sintetico, innevato, pieno di led, fino ad arrivare al Tiffany, ma solo per citarne alcuni, i prezzi oscillano tra i 120 euro per quello di 150 cm fino a sfiorare i 700 euro per quelli con rami più folti e alti 240cm. E non parliamo di articoli di lusso ma quelli destinati al commercio su vasta scala. Se poi si opta per gli store made in China i prezzi si riducono di gran lunga seppur il prodotto ne perde anche in qualità. Tutto esaurito sul sito alberidilusso.it dove si arriva a pagare anche 3800 euro per un abete di 4 metri, per i troppo esigenti ci sono anche quelli in 3D ossia abeti di 3metri con 5900 ramoscelli che imitano fedelmente quelli veri e possono arrivare a costare anche 2200 euro. Nei vari Christmas village, allestiti nei vivai o nei mercatini, si possono trovare anche splendidi abeti veri ma il costo non scende di molto, se poi hanno le radici raddoppia notevolmente. Insomma ce n’è per tutti i gusti, per arrivare ad un compromesso ragionevole che stia nel mezzo tra lo spelucchio di turno o il super abete Douglas, si può pensare di arricchire i rami con addobbi, fiocchi o festoni. Ne guadagnerà sicuramente il colpo d’occhio ma non il risparmio, girando tra scaffali e cestoni dei negozi specializzati ovunque i prezzi hanno subito un’impennata. Prendere poi delle palline graziose, non stiamo parlando di quelle da collezione, la spesa può variare da pochi spiccioli fino a centinaia di euro l’una.

C’è chi spera di trovare lucine, renne e Babbi Natale, con prezzi a buon mercato sulle piattaforme online in occasione del black Friday, ma attenti alle sorprese quando arriveranno i pacchi, non sempre le foto rispecchiano il prodotto. Festoni per addobbare porte e scale, hanno prezzi lievitati anche del 30 per cento rispetto allo scorso anno. Una striscia di finto abete con qualche pigna, di circa 150 cm, può costare dai 50 ai 120 euro, se poi è spruzzata di neve finta sfiora anche i 150 euro. Una ghirlanda da mettere fuori dalla porta o appesa a una parete può costare dai 30 euro, circa 30 cm decorata con bacche rosse di polistirolo, fino ad arrivare a 130 euro per quelle di 70 cm fatte di soli rametti verdi.

Per gli appassionati che non rinunciano al decoro stile americano e la corona per l’ingresso la vogliono di rami veri allora il costo è di circa 50 euro, profumerà di più ma non resisterà oltre le 3 settimane, se si tiene all’esterno, in casa con il caldo anche meno e il rischio è di trovare aghi di pino sul pavimento. Se si dà uno sguardo alle piattaforme cinesi che vanno per la maggiore una ghirlanda in stile fattoria con fiori dorati, con una larghezza sui 40 cm, si spenderanno circa 50 euro. Un set di 6 palline di vetro color oro, con finitura anticata per un look vintage, che si adattano perfettamente agli arredi rustici e tradizionali può arrivare a costare anche 120 euro, ossia 20 euro l’una. Gli appassionati dei presepi hanno una vasta scelta di personaggi, il costo per una miniatura di plastica di circa 15 cm va dalle 5 alle 10 euro, qua la differenza non sta solo nella qualità del prodotto ma anche nel ruolo che rappresenta, di pastori se ne trovano in ogni forma e dimensione quindi è meno caro rispetto alla lavandaia o all’artigiano, la capanna della Sacra Famiglia in ceramica, di circa 26 cm in altezza, costa sui 215 euro, ma tranquilli online il venditore informa che si può pagare anche in 3 comode rate.

Per i cultori della Natività il muschio deve essere vero, per chi abita in città non è facile da reperire e cosi lo acquista dal fiorista o su internet, per 5 chili di quello vero e stabilizzato si possono spendere anche 200 euro. Per non parlare di renne e schiaccianoci dove la differenza la fa la qualità dei materiali, una figura da mettere in giardino con luci a led alta circa mezzo metro può sfiorare anche i 500 euro. Probabilmente dopo aver girato tra lucine e casette di legno molti rispolvereranno il vecchio abete in soffitta, le palline di sempre, dire che sono della tradizione di famiglia gli darà maggior valore, quanto meno affettivo, e optare solo per pochi pezzi da aggiungere come novità. Del resto come diceva Pozzetto in un famoso spot “Natale quando arriva arriva”..