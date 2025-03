Crolla il deficit: la cura del governo funziona

04 marzo 2025 a

Per vedere il bicchiere mezzo vuoto ci vuole una buona dose di faccia tosta. Ingrediente che alle opposizioni evidentemente non manca, visto che si sono avventate sui dati di finanza pubblica accusando il governo di portare l’Italia nel baratro. La realtà, come aveva annunciato qualche giorno fa Giancarlo Giorgietti, è che i dati snocciolati ieri dall’Istat sono assai migliori di quello che si poteva pensare dopo due trimestri a crescita zero e una situazione internazionale per nulla favorevole. Ci sarà qualche sorpresa positiva, aveva detto il ministro dell’Economia. E le buone notizie sono arrivate.