Giorgia Meloni, "il suo modello": la elogia anche Le Monde, sinistra ai matti

«A Tunisi Giorgia Meloni afferma il suo “modello di cooperazione” in cambio di un controllo dei flussi migratori», ha scritto ieri il quotidiano francese Le Monde (area centrosinistra), sottolineando che «per la presidente del Consiglio italiano si tratta di investire nei Paesi d’origine dei migranti per migliorare le condizioni di vita e garantire il diritto a non emigrare».

Il che rientra nel “Piano Mattei”, tanto osteggiato dalle opposizioni di centrosinistra. Le Monde prosegue: «La dimostrazione che il presidente tunisino, Kaïs Saïed, resta il partner privilegiato di Giorgia Meloni a Sud del Mediterraneo è che la presidente del Consiglio italiano ha effettuato, giovedì, il suo quinto viaggio in Tunisia dal suo insediamento al governo nel 2022. A Tunisi», si legge ancora nell’articolo del quotidiano francese, «la politica italiana ha passato in rassegna i progressi del suo “Piano Mattei”, pietra angolare di questa politica».

Oltre al tema dei migranti, la premier e Saïed hanno discusso della cooperazione nel settore energetico: Italia e Tunisia concordano sugli snodi strategici per mettere in comunicazione il potenziale di produzione energetica dell’Africa e la domanda crescente dell’Europa. La presidente del Consiglio ha ribadito l’impegno italiano nella realizzazione dell’elettrodotto Elmed, infrastruttura strategica per entrambi gli Stati e per l’intero continente europeo. Un progetto che vede anche l'impegno del settore privato italiano per la produzione di energie rinnovabili in Tunisia. L’ultima visita della premier era di aprile 2024, accompagnata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dalla titolare dell’Università, Anna Maria Bernini, e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli.