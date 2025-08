Fdi fa impazzire Fanpage: "Il successo di Meloni? Difficile da accettare"

"Come spiegare il successo di Giorgia Meloni" in Italia e all'estero? Su questo interrogativo è incentrato un articolo apparso sulla newsletter di Fanpage. Il giornale di Francesco Cancellato ha provato a dare una sua spiegazione che - piccolo spoiler - mira a screditare l'azione politica del presidente del Consiglio e del suo governo. "Uno dei fatti più interessanti sul piano strettamente politico negli ultimi anni è il modo in cui Giorgia Meloni sia riuscita prima a costruire, poi a mantenere, infine a solidificare il suo consenso - si legge nel pezzo -. Non risentire di oltre mille giorni di responsabilità di governo, peraltro, è una vera e propria anomalia storica, un caso pressoché unico per il nostro Paese".

Fanpage però sminuisce i successi raggiunti da Giorgia Meloni nel nostro Paese ritenendoli soltanto mera propaganda di governo: "Malgrado la propaganda, di 'successi' questo governo ne ha incassati ben pochi. Il Paese continua a fare i conti con problemi atavici, le promesse elettorali sono state in larga misura disattese, la maggioranza è tutt'altro che coesa e l'Italia non sembra esattamente il motore dell'Europa e un faro imprescindibile per l'intero Occidente".