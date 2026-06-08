Gamma 2026: a Melfi rinasce il mito Lancia

La Lancia continua con le novità Martedì 26 maggio, ha infatti presentato svela le prime immagini della Nuova Gamma, il modello che segna un passaggio chiave nel percorso del marchio.

Disegnata, progettata e sviluppata in Italia, la Nuova Lancia Gamma è prodotta nello stabilimento di Melfi, uno dei siti più avanzati del Gruppo Stellantis. Le prime vetture sono già impegnate nei test su strada: il progetto entra ora nelle sue fasi finali. Basata sulla piattaforma STLA Medium, Gamma è un crossover fastback dalle linee slanciate e dalla coda rastremata lunga 4,67 metri, larga 1,89 metri e alta 1,66 metri, progettata per coniugare efficienza, funzionalità e presenza su strada. L’offerta powertrain è completa: una versione ibrida da 145 CV con autonomia superiore a 1.000 km, e una gamma 100% elettrica articolata su più livelli- da 230 CV con autonomia superiore a 540 km, da 245 CV con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km. Questi numeri posizionano la Gamma in modo molto competitivo rispetto alla concorrenza diretta.

La Nuova Gamma interpreta in chiave contemporanea i valori distintivi del marchio, rappresentandone l’evoluzione più avanzata: eleganza italiana, innovazione e attenzione all’efficienza. La produzione a Melfi rappresenta un elemento centrale del progetto: un modello per il mercato europeo, realizzato in Italia, che valorizza competenze manifatturiere e tecnologia d’eccellenza. Il brand ha dichiarato che nei prossimi mesi verranno condivisi ulteriori dettagli su prezzi, allestimenti e specifiche complete. Quello che si sa già è che la Gamma vuole rappresentare, nelle parole di Lancia stessa, «l’evoluzione più avanzata dei valori distintivi del marchi»: eleganza italiana, innovazione e attenzione all’efficienza. La nuova vettura ha un frontale con il “calice” luminoso introdotto dalla concept Pu+Ra HPE, una sottilissima striscia luminosa che attraversa il cofano a tutta larghezza, e uno stelo verticale al centro del muso. Lo stesso motivo torna anche al posteriore, con i Led di colore rosso. I gruppi ottici anteriori sono disposti su due livelli.

Le maniglie delle portiere anteriori sono a scomparsa, mentre quelle posteriori sono nella cornice del finestrino. Ai lati del lunotto spiccano due piccoli spoiler come elementi aerodinamici. Negli interni tanti rivestimenti in pelle, anche sulle portiere. Dietro il volante il quadro strumenti digitale, al centro lo schermo ultrawide dell’infotainment. L’apertura degli ordini è prevista dopo l’estate.