Benzina a 2,60 euro alla pompa, cosa sta succedendo in Italia e cosa fare

Sulla guerra in Iran non possiamo farci nulla. O quasi. L’appoggio che l’amministrazione Trump riscuote anche dai Paesi del Golfo evidenzia come l’Italia – e più in generale l’Unione Europea – contino poco o nulla in quel quadrante. Possiamo commentare, certo. Ma durata ed esito del conflitto non dipendono da noi. Tuttavia paghiamo pegno perché i barili di greggio è soprattutto da lí che partono. Il prezzo del petrolio lo vediamo tutti. Lo ritroviamo nei grafici che salgono e scendono. Diciamo salgono va. Ma soprattutto vediamo – e sentiamo – il prezzo alla pompa. Ieri ho fatto il pieno di gasolio a 2,22 euro al litro.

Il salasso è reale. Rispetto a non molto tempo fa sono 20-30 in più per un pieno. Ne risentono le imprese di trasporto, l’intera filiera logistica del Paese e quindi il carrello della spesa. Farsi prendere dall’isteria è semplice. Cavalcare la faccenda per motivazioni politiche è comprensibile soprattutto se lo fa l’opposizione. Il rincaro dei carburanti fa presa sull'opinione pubblica. Ma i dati ci dicono anche qualcos’altro. Secondo la rilevazione di fuel-price.eu la benzina e il gasolio in Italia costano meno che in Francia e Germania. Ma anche Danimarca, Olanda e Finlandia. Il Weekly Oil Bulletin della Commissione Ue ogni settimana pubblica i prezzi medi. Ed anche lì ne abbiamo conferma.Dobbiamo consolarci? No. Perché il pieno a 2,22 fatto ieri resta e fa male.

Ieri, a Milano, la benzina è volata oltre i 2,6 euro al litro, esattamente 2,635 in un distributore nella zona residenziale di via Correggio. Se, però, non possiamo impedire che la guerra finisca, dobbiamo riflettere sugli errori che hanno contribuito ad esacerbare la situazione. Errori strategici che oggi sono concausa di quei guai che ora avvertiamo con tanto dolore.