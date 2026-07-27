Gianni Rivera, la bordata su Pirlo: "Maldini non sapeva?"

L'ex Pallone d'Oro, intervistato da Repubblica, non usa giri di parole e smonta la candidatura del campione del mondo 2006: “Mi stupisco che qualcuno abbia pensato fosse la persona giusta ”.

Un tema che, nelle ultime ore, ha acceso il confronto pubblico e politico attorno alla figura dell'ex centrocampista. Le parole di Rivera arrivano mentre, secondo quanto ricostruito da Repubblica, l'accordo tra la Figc e Pirlo sembrava ormai definito dopo il rifiuto di Guardiola. Tuttavia, le polemiche delle ultime ore rischiano di complicare il percorso che avrebbe dovuto portare all'annuncio ufficiale. In un momento in cui il calcio italiano cerca una guida per ripartire, la voce dell’ex-leggenda rossonera pesa. E il messaggio è chiarissimo: per Rivera, il curriculum da calciatore non basta. E le partnership con le agenzie russe nemmeno. Per guidare l'Italia serve molto di più.