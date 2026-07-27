Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

Real-Psg, guerra tra ricchissimi per Diomande

di Claudio Savelli lunedì 27 luglio 2026
Real-Psg, guerra tra ricchissimi per Diomande

2' di lettura

Mentre le grandi del nostro campionato aspettano e sperano nei saldi di fine agosto, all’estero si fanno la guerra per i top player interplanetari a suon di offerte supersoniche. Beati loro, verrebbe da dire, non fosse che poi ci possiamo divertire a notificare gli sprechi. Fuori dal nostro piccolo mondo, cento milioni sono la normalità soprattutto per giocatori offensivi come Diomande, diventato il caso dell’estate per sua fortuna o sfortuna, dipende dai punti di vista.

Il Psg stava limando i dettagli per il 19enne ivoriano quando il Real Madrid si è infatti inserito di prepotenza, su indicazione di Mourinho che vorrebbe consegnargli una delle due fasce. Non la destra come si poteva immaginare all’inizio ma quella sinistra, dal momento che Vinicius sarebbe in rotta con lo stesso Mou ancor prima di iniziare la stagione. Più che la ruggine del passato (a febbraio, dopo il caso razzismo con Prestianni in Benfica-Real Madrid di Champions, l’allora tecnico dei portoghesi accusò Vinicius di essere un provocatore), il motivo sarebbe la volontà del tecnico portoghese di sgomberare il campo della leadership in favore di Mbappé ed evitare che la stagione parta con il mal di pancia del brasiliano in ottica rinnovo.

Il contratto di Vinicius scade infatti nel 2027 e la richiesta di aumento del giocatore non corrisponde alla proposta del club, così la porta per l’addio si è spalancata. E l’Arsenal ne vorrebbe approfittare, offrendo 70-80 milioni, meno dei cento di cui sopra, solo perché il giocatore brasiliano altrimenti verrebbe perso a zero dal Real Madrid la prossima estate.

In questo domino rientra anche Barcola che a sua volta ha fatto sapere al Psg di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2028. È una risposta alla volontà del club parigino di cederlo per fare spazio a Diomande, una sorta di ripicca, che ora mette in difficoltà Luis Enrique visto il tentativo di scippo del Real Madrid. Per Barcola c’è la fila guidata dal Liverpool che ha speso solo un centinaio di milioni per ora (per Jacquet e Munoz). Briciole rispetto al budget delle grandi di Premier.
C.S.

tag
diomande
real madrid
vinicius
psg
arsenal
barcola

Mondiali Vinicius, il volto stravolto dall'intervento: eccolo prima e dopo

Movimenti Scartati e costosi: i bomber che piacciono in Serie A

Ufficiale Milan, dal Psg arriva Gonçalo Ramos: "Acquisto record", cifre mostruose

ti potrebbero interessare

Andrea Pirlo allo scoperto: addio Nazionale, un clamoroso siluro su Malagò

Andrea Pirlo allo scoperto: addio Nazionale, un clamoroso siluro su Malagò

Roberto Tortora
Gianni Rivera, la bordata su Pirlo: "Maldini non sapeva?"

Gianni Rivera, la bordata su Pirlo: "Maldini non sapeva?"

Roberto Tortora
Inter, è Diouf il vero colpaccio: la genialata di Chivu

Inter, è Diouf il vero colpaccio: la genialata di Chivu

Claudio Savelli
Paolo Maldini rischia la poltrona: tam tam impazzito dalla Nazionale

Paolo Maldini rischia la poltrona: tam tam impazzito dalla Nazionale

Andrea Fatibene