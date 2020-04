Coronavirus, secondo un sondaggio Usa la maggior parte delle persone può tirare a campare tre mesi

11 aprile 2020 a

Gli americani con la crisi dovuta al coronavirus stanno attingendo ai loro risparmi per andare avanti. Da nuovo sondaggio su 1.000 persone di Zety.com, pubblicato da Dagospia, emerge che la maggior parte degli americani ha risparmi sufficienti per andare avanti per tre mesi. Il 12% ha affermato che può sopravvivere "meno di una settimana". Di conseguenza molti di coloro che sono rimasti senza un lavoro stanno già esaminando le spese da tagliare e le cose da vendere.

Tra le principali spese che saranno tagliate ci sono servizi di streaming e abbonamenti in palestra. Tra gli oggetti da vendere ci sono gioielli ed elettronica e circa il 36% venderebbe il proprio sangue. Circa il 7% venderebbe foto di nudo per fare soldi. "Con così tante persone che vivono al di sopra delle proprie possibilità, un'emergenza finanziaria porta alla crisi. La vendita di oggetti personali potrebbe non essere la prima scelta per superare un'interruzione imprevista del reddito, ma potrebbe essere una soluzione temporanea se a corto di denaro", emerge dall'analisi del sondaggio.

