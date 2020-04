Coronavirus, il report degli 007 Usa di metà novembre: "Può essere un cataclisma". Da quanto la Cina sapeva?

09 aprile 2020 a

La notizia, scarna ma pesantissima, viene rilanciata in poche righe dalla autorevole Abc. Si parla del coronavirus e di quanto sosteneva l'intelligence degli Stati Uniti già agli inizi di novembre. Già, perché emerge che un rapporto segreto degli 007 di Washington metteva in evidenza come il contagio si stava diffondendo a macchia d'olio nella regione di Wuhan, in Cina, mettendo a rischio l'intera popolazione. Nelle conclusioni dell'analisi redatta dal National Center for Medical Intelligence si parlava chiaro e tondo di "cataclisma". Nel dettaglio, il report spiegava che il coronavirus "potrebbe essere un cataclisma". Esattamente quello che si è rivelato. E dopo aver appreso del report, restano sempre più dubbi: già alla metà di novembre, dunque, la pandemia stava falcidiando Wuhan? Gli Stati Uniti perché non si sono mossi? E, soprattutto, quanto a lungo la Cina ha taciuto?

