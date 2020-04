Coronavirus, le inquietanti linee guida del governo olandese: "Caso sospetto in casa? Dopo 24 ore potete uscire"

13 aprile 2020 a

Che l'Olanda, gli olandesi e il premier Mark Rutte fossero sostanzialmente dei sadici lo stiamo capendo sulla nostra pelle: come è noto, sono loro il primo dei Paesi contrario agli eurobond e favorevoli soltanto a un Mes-capestro per fronteggiare l'emergenza-coroanvirus. Insomma, è l'Olanda - un paradiso fiscale - che vuole godersi la morte di Italia, Spagna e magari Francia senza muovere un dito, quando la crisi economica post-pandemia spolperà i paesi. Ma non era immaginabile che il sadismo degli olandesi si potesse ritorcere anche contro loro stessi. La curiosità, davvero inquietante, è stata rilanciata da Dagospia, che mostra le Faq del governo dei Paesi Bassi sul coronavirus. Le Faq sono le cosiddette Frequently Asked Question, domande frequenti a cui, online, il governo del signor Rutte offre delle risposte. Il tema è ovviamente il coronavirus. Ed eccoci a cosa si legge sul sito del governo olandese. Domanda: penso di avere il Coronavirus. Cosa dovrei fare? Risposta: "Se ti senti meglio e non hai sintomi per 24 ore, sei guarito. Non puoi più infettare gli altri". Roba da neurodeliri. E ancora, domanda: vivo con qualcuno che ha febbre e difficoltà respiratorie. Cosa dovrei fare? Risposta: "Chiama il tuo dottore se i sintomi peggiorano (febbre sopra i 38 gradi e difficoltà a respirare) o se hai bisogno di assistenza medica. Tutti i membri della famiglia possono lasciare di nuovo la casa se nessuno ha avuto sintomi per 24 ore". Già, per gli olandesi se c'è un probabile caso-Covid in casa, dopo 24 ore senza sintomi si pu comunque uscire.

