F1, Norris vince il Gp davanti a Piastri: Hamilton quarto

Doppietta McLaren nel Gp di Gran Bretagna di Formula 1. Lando Norris ha vinto davanti a Oscar Piastri, penalizzato di dieci secondi dai commissari per una manovra irregolare in regime di safety car. In una gara pazza, caratterizzata dalla pioggia e da continui ingressi in pista della safety car - con ben cinque ritiri - si piazza a sorpresa al terzo posto la Sauber di Nico Hulkenberg, al primo podio in carriera in Formula 1. Quarto posto per Lewis Hamilton, gara da dimenticare invece per l'altra Ferrari di Charles Leclerc, finito al penultimo posto, 14°. Il monegasco ha deciso di partire dalla pit-lane montando le gomme da asciutto ed è stato costretto a inseguire per tutta la corsa. Quinta piazza per il poleman Max Verstappen, in difficoltà con la sua Red Bull. Completano la top ten Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams) e George Russell (Mercedes).