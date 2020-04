Sondaggio di Tecnè Poll, Italexit sempre più vicina: i contrari all'uscita sono scesi di ben 20 punti percentuali

13 aprile 2020 a

L'Europa dall'emergenza coronavirus ne uscirà con le ossa rotte. Secondo un sondaggio realizzato da Tecnè Poll, l'insoddisfazione dell'Italia nei confronti di Bruxelles, che sugli aiuti economici si è tirata indietro, cresce a dismisura. È esattamente il 49 per cento degli italiani a votare per la cosiddetta Italexit. La maggioranza di chi vuole rimanere all'interno dell'Ue è dunque risicata, il 51 per cento. Eppure le brutte notizie per Angela Mekel ed europeisti come lei non finiscono qui: rispetto all'ultima rilevazione del novembre 2018 i contrari all'uscita sono scesi di ben 20 punti percentuali. Insomma, sembra che il rigorismo di un'Europa capitanata da tedeschi e olandesi non piaccia a nessuno, nemmeno al Belpaese.

