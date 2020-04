Regina Elisabetta, 94esimo compleanno stravolto dal coronavirus: niente colpi di cannone e bandiera giù

18 aprile 2020 a

Per la prima volta in 68 anni di regno, non ci sarà il tradizionale saluto a colpi di cannone per il compleanno della regina Elisabetta. La quale compirà 94 anni il prossimo martedì, 21 aprile, ma nella maniera più silenziosa possibile per non dare l’impressione di voler festeggiare mentre il suo popolo è ancora chiuso in casa, alle prese con l’epidemia da coronavirus. Quest’ultimo ha mietuto quasi 15mila vittime in Gran Bretagna e quindi Sua Maestà ha deciso di adeguarsi in rispetto del lockdown imposto dal governo di Boris Johnson. Oltre alla rinuncia del saluto a colpi di cannone, l’altra novità per il compleanno della regina Elisabetta è che gli edifici governativi non avranno l’obbligo di issare la bandiera.

