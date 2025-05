Keir Starmer, casa bruciata: a processo 3 spie di Putin

La sicurezza britannica sta indagando per verificare un possibile coinvolgimento russo in tre attacchi incendiari contro proprietà collegate al primo ministro del Regno Unito Keir Starmer. Il Financial Times, citando fonti governative del Regno Unito, riferisce che, in caso di conferma, l'esecutivo britannico starebbe valutando come reagire ufficialmente.

Gli attacchi che hanno colpito l'abitazione privata della famiglia del premier a Kentish Town, nel nord di Londra, insieme a un’auto appartenuta a Starmer e un edificio nel quale il primo ministro viveva negli anni Novanta, sono stati compiuti in tre notti tra l’8 e il 12 maggio. Starmer e la sua famiglia si erano trasferiti nella residenza ufficiale del primo ministro a Downing Street dopo la sua elezione a luglio. Due ucraini e un rumeno, Roman Lavrynovych, 21 anni, Petro Pochynok, 34 anni, e Stanislav Carpiuc, 26 anni, sono stati posti in custodia cautelare e stati accusati davanti al tribunale di Westminster di associazione a delinquere finalizzata a commettere incendio doloso con l'intento di mettere a repentaglio vite umane in relazione agli incendi.