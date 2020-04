Kim Jong-un, dalla Cina una sostanziale conferma sulle sue gravi condizione di salute: "Abbiamo visto"

22 aprile 2020 a

Sono ancora un mistero le reali condizioni di salute del leader nordcoreano, Kim Jong-un. A fare scattare l'allarme è stato il giornale online sudcoreano Daily Nk, noto per la rete di fonti interne alla Corea del Nord, nel quale si riferisce che il leader sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico e si troverebbe in condizioni gravi. Immediata la battuta d'arresto arrivata dalla vicina Corea del Sud che ha subito precisato, tramite il portavoce della presidenza sudcoreana, Kang Min-seok, di non avere notato "nessuno sviluppo insolito" e di non essere in possesso "di informazioni da confermare riguardo alle voci sul problema di Kim". Reazione dubitativa da parte della Cina. A Pechino, Geng Shuang, portavoce del ministero degli Esteri, ha affermato: "Abbiamo visto anche noi ma non abbiamo idea di quale sia la fonte".

Video su questo argomento Kim Jong-un assente al compleanno del nonno: positivo al coronavirus?

Il Daily Nk ha affermato che Kim sarebbe stato operato al cuore lo scorso 12 aprile a causa di problemi causati da obesità, stress e dipendenza dal fumo. Secondo il sito al momento il leader si troverebbe in una residenza fuori della capitale Pyongyang, per un periodo di convalescenza, sorvegliato da oltre 30 membri della sicurezza. I media americani, in particolare la Cnn, hanno invece citato fonti di intelligence e poi un'altra risorsa secondo la quale le preoccupazioni sulla salute di Kim sarebbero fondate, ma la gravità della situazione è al momento difficile da valutare.

