Kim Jong-un, le indiscrezioni: pronto a dare l'atomica all'Iran

Assistenza nordcoreana all'Iran si segnala da decenni e i primi importanti missili a medio raggio iraniani Shahab 3 nacquero fra il 1998 e il 2003 tramite riprogettazione locale dei vettori Nodong nordcoreani. La collaborazione missilistica è proseguita ad esempio nel razzo spaziale, forse convertibile in vettore nucleare, Simorgh, impiegato dal 2016 per lanci di satelliti. I nordcoreani resterebbero cruciali per il programma atomico, specie nella fase di passaggio da un congegno a fissione nucleare sperimentale a una testata compatta adattabile nell'ogiva di un missile.

SCENARI

A tal proposito, il reporter Donald Kirk, del New York Sun, ha sentito un esperto della RAND Corporation, Bruce Bennett, secondo cui «i nordcoreani sono ancora in Iran per collaborare col programma missilistico e nucleare». Ipotizza che «possano essere morti tecnici nordcoreani negli impianti nucleari colpiti dalle incursioni israeliane e americani». Pyongyang avrebbe aiutato Teheran a scavare tunnel sempre più profondi per proteggere gli impianti, ma non solo. «Come misura estrema – dice Bennett – Kim potrebbe vendere all'Iran una o più testate nucleari da far esplodere in atmosfera con un esperimento per dimostrare che gli attacchi avversari non hanno fermato il programma atomico».

Dal canto suo, il regime nordcoreano avrebbe poco da temere perché il numero degli ordigni pronti e già dispiegati su missili è ormai troppo alto perché gli americani possano bombardare l'arsenale nucleare prima che un solo ordigno venga lanciato. Insomma, Kim è in una botte di ferro perché la sua forza nucleare è ampia e diversificata. I più moderni missili intercontinentali della serie Hwasong arrivano a 15.000 km, fino all'America, e sono lanciabili da rampe mobili autocarrate poco vulnerabili a un attacco aereo preventivo. Ancor meno esposti sono i missili Pukguksong lanciabili dai sottomarini, di cui i nordcoreani hanno dimostrato di poter operare il lancio in immersione, garantendo al paese una capacità di “secondo colpo”, ovvero di rappresaglia che scoraggi aggressioni esterne. Anche considerando le difese antimissile USA, il rischio che un solo missile atomico passi oltre sarebbe troppo alto per giustificare un attacco preventivo.