Coronavirus, celebra la fine del lockdown con la foto sulla scogliera: modella 31enne cade e muore

Voleva festeggiare la fine del lockdown con una foto su una scogliera del parco di Duden, in Turchia, ma è scivolata, caduta da un'altezza di 35 metri e morta. Così è morta Olesia Suspitsina. La modella era andata a fare una passeggiata con una sua amica nel famoso parco noto per le sue bellissime cascate, dopo settimane di permanenza in casa. Non era la prima volta però che la giovane sperimentasse una cosa del genere. Come si vede nella foto, presa dal suo profilo Facebook, la modella già nel 2018 si era arrischiata a fare una foto simile.

Durante la passeggiata, Olesia ha deciso di scattare una foto sul bordo di una scogliera con le cascate sullo sfondo. Avrebbe scavalcato la barriera di sicurezza per mettersi in posa di fronte alla sua amica che scattava la foto, ma è scivolata sull'erba, ha perso l'equilibrio ed è caduta dalla scogliera. La sua amica, terrorizzata, ha chiamato subito i soccorsi. Più tardi, il corpo di Olesia è stato trovato e portato fuori dall'acqua dai soccorritori locali.

