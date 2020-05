Chicago, paura in diretta: un ragazzo afferra una giornalista alle spalle durante un collegamento e urla: "Fott***"

26 maggio 2020 a

Attimi di paura per una giornalista di Chicago. L'inviata della WGN, mentre era impegnata in un collegamento, è stata assalita da un ragazzo che ha fatto irruzione alle sue spalle gridando: "Fott***". Il collegamento si è immediatamente interrotto e non è passato molto prima che il ragazzo fosse fermato. Eric Farina, questo il suo nome, è stato poi arrestato per condotta disordinata. Il giovane ha ribadito che si trattava solo di uno scherzo, ma la sua giustificazione non ha convinto le forze dell'ordine che, senza pensarci due volte, lo hanno spedito in carcere.

Eric è poi stato rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di 2.500 dollari. "Non è stato divertente. Ha violato il mio spazio personale. Mi hai afferrato. Mi hai spaventato. Ne valeva la pena?" ha commentato la diretta interessata..

