George Floyd, il poliziotto aveva già ammazzato: chi e come fu uccisa la prima vittima di Derek Chauvin

03 giugno 2020 a

a

a

È Derek Chauvin l'uomo a cui si può imputare quanto sta accadendo negli Stati Uniti, sconvolti dalle rivolte e dai saccheggi. Lui è il poliziotto che ha ammazzato, soffocandolo, George Floyd. Certo, le rivolte hanno ragioni e radici più profonde, ma non vi sono dubbi che l'agente di Minneapolis abbia avuto il ruolo di detonatore. Personaggio con alle spalle un lungo curriculum di violenze: 18 denunce per abusi in divisa, fu anche coinvolto in un caso molto dibattuto negli Usa, in cui puntò la pistola a uno studente 17enne che aveva in mano un'arma giocattolo che sparava proiettili di gomma. Ora, però, si apprende che Derek Chauvin aveva anche già ucciso. Era infatti stato uno degli agenti che aveva ucciso Wayne Reyes, latino-americano freddato con 16 proiettili. Ora, Chauvin rischia 25 anni di carcere: su di lui pende l'accusa di omicidio di secondo grado.

Derek Chauvin? Pazzesco: chi denunciò in passato il poliziotto-killer di George Floyd. La scoperta sconvolge gli Usa

"Melania, sorridi!".Trump le ordina, la First Lady reagisce così. terrificante davanti ai fotografi, in mondovisione | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.