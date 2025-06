Iran, la previsione di Giampiero Massolo: "Azioni asimmetriche, cosa accadrà"

L’attacco statunitense alle strutture nucleari iraniane “non segna la fine del conflitto” tra Iran e Israele, ma apre una fase decisiva, secondo l’ambasciatore Giampiero Massolo, ex segretario generale della Farnesina, senior advisor dell’ISPI e direttore dell’Osservatorio Rischio Geopolitico della Luiss. Intervistato dall’Adnkronos, ha avvertito che “non siamo assolutamente al riparo” da un’escalation.

Massolo ha indicato tre fattori chiave per la fine delle ostilità: “Se l’azione svolta finora basta a fermare la minaccia posta dallo sviluppo del programma nucleare iraniano, se questo è sufficiente per Israele e se la situazione spingerà l’Iran a rinunciare al programma per riprendere il negoziato e non esporsi a guai peggiori”. Ha aggiunto: “Bisognerà vedere ora come gli iraniani reagiranno”.