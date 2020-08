Donald Trump, ricoverato all'ospedale di New York il fratello Robert: "È molto grave"

14 agosto 2020 a

Paura alla Casa Bianca. Il fratello minore di Donald Trump, Robert Trump, è ricoverato in ospedale a New York. A darne la notizia sono i media americani che annunciano che il presidente Usa andrà a fare visita al 72enne in un ospedale di Manhattan. Le condizioni di Robert sarebbero "molto gravi". Già lo scorso giugno il fratello del capo della Casa Bianca era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Un vero e proprio dramma per il tycoon che con il fratello vanta "ottimi rapporti", così come assicurato dalla portavoce, Kayleigh McEnany.

Negli ultimi tempi Robert era finito sotto i riflettori per aver tentato di fermare la pubblicazione, in nome di tutta la famiglia, del libro della nipote Mary, intitolato "Troppo e mai abbastanza". Un'opera critica nei confronti del presidente Usa.

