Jacob Blake, il video-choc della sparatoria: ferito con sette colpi alla schiena dalla polizia

Altre proteste dopo l'uccisione di George Floyd. A sollevare la polemica negli Stati Uniti è la polizia di Kenosha, città del Wisconsin sudorientale, che ha sparato e ferito a un uomo di colore. Si tratta di Jacob Blake, un 29enne, colpito dagli agenti con sette colpi di pistola alla schiena dopo che erano intervenuti sul posto per una disputa domestica. A documentare quanto accaduto domenica è un video in cui si vede l'uomo che cammina intorno alla parte anteriore del suo Suv fino alla portiera del guidatore, mentre gli agenti lo inseguono con le pistole puntate. Proprio nel momento in cui Blake, di spalle, apre la portiera e si appoggia alla macchina, un agente gli afferra la maglietta da dietro e apre il fuoco. "Quell’uomo lo ha letteralmente afferrato per la maglietta e gli ha sparato con i bambini dietro che urlavano", ha detto la compagna del 29enne, Laquisha Booker. Intanto la vicenda ha dato il via a diverse proteste capitanate dalla comunità afroamericna.

