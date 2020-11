Donald Trump insiste sui brogli: "Stanno trovando voti per Biden ovunque, un male per il Paese”

04 novembre 2020 a

a

a

Donald Trump è implacabile in queste ore su Twitter, dove sta sfidando la censura pur di continuare a battere sulla strada dei presunti “brogli” alle elezioni presidenziali americane. “Stanno trovando voti per Joe Biden ovunque, in Pennsylvania, Wisconsin e Michigan. Un male per il Paese”, ha denunciato Trump, che poi ha aggiunto il carico contro i democratici: “Stanno lavorando duramente per far sparire il prima possibile il vantaggio di 500mila voti in Pennsylvania. Lo stesso sta avvenendo in Michigan e altrove!”. Insomma, “The Donald” non ha alcuna intenzione di mollare la Casa Bianca senza combattere, a costo di rivolgersi addirittura alla Corte Suprema: di certo negli Stati chiave in cui è attualmente proiettato come perdente con uno scarto inferiore all’1% potrà chiedere di ricontare i voti.

Ma ciò non toglie che Trump ha scelto di utilizzare toni davvero forti: prima ancora degli ultimi due tweet, aveva condiviso un’altra analisi a dir poco complottista. “La scorsa notte - ha scritto - ero in testa, spesso in modo solido, in molti Stati chiave che, in quasi tutti i casi, i democratici governavano e controllavano. Poi, uno ad uno, i vantaggi hanno iniziato a sparire magicamente mano a mano che venivano contate montagne di schede a sorpresa. Molto strano - ha chiosato - come mai ogni volta che contano i voti postali questi si rivelano così devastanti per percentuale e potere di distruzione?”.

"Molto strano, ecco quali voti sono spariti": questa è la prova dei brogli? Trump, l'ultima fragorosa bomba

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.