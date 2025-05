Ucraina, telefonata tra Putin e Trump: ecco cosa si sono detti

Si è conclusa la conversazione telefonica tra Vladimir Putin e Donald Trump, che il presidente russo ha definito "significativa, franca e molto utile, siamo sulla strada giusta". Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Un cessate il fuoco con l'Ucraina sarà possibile solo una volta raggiunti accordi appropriati, ha spiegato ancora lo zar al presidente americano secondo quanto riporta la Tass.

"Il Presidente degli Stati Uniti ha espresso la sua posizione sulla cessazione delle ostilità, un cessate il fuoco. E da parte sua, ha anche osservato che anche la Russia sostiene una soluzione pacifica della crisi ucraina. Dobbiamo semplicemente individuare i percorsi più efficaci per raggiungere la pace. La Russia e l'Ucraina" devono "dimostrare la massima volontà di arrivare alla pace e trovare quei compromessi che vadano bene a entrambe le parti", ha dichiarato Putin ai giornalisti riferendo del colloquio con Trump, secondo quanto riporta Interfax.

La Russia è pronta a collaborare con l'Ucraina su un memorandum per un futuro trattato di pace, che potrebbe includere un cessate il fuoco e i principi per la risoluzione del conflitto, ha spiegato il presidente russo Vladimir Putin. "La Russia proporrà ed è pronta a collaborare con la parte ucraina su un memorandum riguardante un possibile futuro trattato di pace, definendo diverse posizioni. Come, ad esempio, i principi di risoluzione, la tempistica di un possibile accordo di pace e così via, incluso un possibile cessate il fuoco per un certo periodo qualora vengano raggiunti gli accordi pertinenti", ha affermato Putin.

La telefonata con il presidente russo, Vladimir Putin, è andata "molto bene". Lo ha scritto Donald Trump in un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social. "Ho appena completato una telefonata di due ore con il presidente russo, Vladimir Putin: credo sia andata molto bene", ha scritto il presidente Usa. Il presidente americano ha riferito di avere informato gli alleati, tra cui la premier Giorgia Meloni, dell'esito della sua telefonata con Vladimir Putin. "Ho informato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro italiano Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente finlandese Alexander Stubb, durante una chiamata", ha spiegato nella nota diramata dopo la conversazione con Putin. Trump ha poi ricordato l'offerta di papa Leone XIV di ospitare i negoziati di pace tra Ucraina e Russia. "Il Vaticano, rappresentato dal Papa, ha dichiarato di essere molto interessato a ospitare i negoziati. Che il processo abbia inizio!", ha scritto.

Intanto l'Onu accoglie "con favore" la conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha affermato durante un briefing in risposta a una domanda del corrispondente della Tass, il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric. "I negoziati tra il presidente Trump e il presidente Putin sono benvenuti", ha dichiarato.