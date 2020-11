Matteo Salvini e il sospetto sulle presidenziali negli Stati Uniti: "Più schede che cittadini, ci saranno sorprese".

06 novembre 2020 a

Matteo Salvini dalla parte di Donald Trump. Qualcosa per il leader della Lega non torna in queste presidenziali: "Dagli Usa - spiega - c’è una grande lezione di democrazia e partecipazione, vedere quelle file è stata una bella immagine. Che in alcune contee ci siano più schede che cittadini qualche dubbio lo fa venire, che stiano fermando e ricontando mi sembra necessario. Vederci chiaro fino in fondo mi sembra necessario, poi chi vince vince l’America rimane una grande democrazia". Le parole dell'ex ministro a 24 Mattino su Radio24 ricalcano il pensiero del presidente uscente che ha già deciso di fare ricorso alla Corte Suprema per i voti postali voluti dall'avversario Joe Biden.

Salvini teme quanto sta accadendo negli Stati Uniti e per questo promette: "Ha ragione Trump a dire controlliamo voto per voto e non escludo nulla, vedrete che potranno esserci sorprese. Anche noi alle prossime elezioni veglieremo".

